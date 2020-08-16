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محافظات

محافظ المنوفية يكرم الطالبة الأولى على الثانوية الأزهرية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:13 م
محافظ المنوفية يكرم
محافظ المنوفية يكرم الأولي علي الثانوية الأزهرية
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محمد أمين
كرم صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، الطالبة أمانى عاطف عبد الرؤوف الشعراوى  الحاصلة على المركز الأول القسم الأدبى  على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019/2020  ، جاء ذلك خلال إستقباله لها بمكتبه بالديوان العام .


وهنأ المحافظ الطالبة وأهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لتميزها وتفوقها العلمي متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح ، مؤكدًا بأنها نموذج مشرف وفخرًا لأبناء المنوفية .

وأعربت الطالبة عن بالغ سعادتها وامتنانها بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية لها بالاستمرار فى مواصلة النجاح ، مؤكدة على إصرارها على النجاح وحرصها على تنظيم وقتها وبذل المزيد من الجهد والاجتهاد للوصول إلى  تحقيق هدفها، حيث أشارت الطالبة عن رغبتها بالالتحاق بكلية اللغة العربية تحقيقًا لهدفها بأن تصبح عميدة لكلية اللغة العربية .

جدير بالذكر أن الطالبة أمانى عبد الرؤف طالبة  بمعهد فتيات فيشا الكبرى بمركز ومدينة منوف  قد حصلت على المركز الأول  على مستوى الجمهورية بمجموع 99.21 %.
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