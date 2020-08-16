إصابة سائق وحارس خلال محاولة فاشلة للسطو المسلح على سيارة بريد ببنها

وعلى الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على السيارة والأموال، وتولت النيابة التحقيق التي كلفت رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين وسؤال السائق ومرافقيه والتحفظ على السيارة محل الواقعة وعرضها على المعمل الجنائي لبيان أنواع الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

فيما بدأت أجهزة الأمن عمليات تمشيط واسعة لمنطقة الحادث وأرض الموز المجاور لها والتي يرجح أن يكون الجناة قد فروا إليها، فيما يجري حاليا التحفظ على أي كاميرات مراقبة بالمحال الموجودة بالمنطقة لفحصها لتحديد منفذيه لسرعة الوصول إليهم.





تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، بوقوع محاولة سطو مسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد للمصري بمنطقة مساكن الرملة ببنها ووجود إطلاق أعيرة نارية ومصابين.









وعلى الفور تشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، وقاده العقيد عمرو الجزار، مفتش المباحث، وتبين أن مجهولين هاجموا سيارة البريد بمنطقة مساكن الرملة، وأن أحدهم كان يركب دراجة نارية "موتوسيكل"، اقترب من السيارة وحاول تهديد السائق ومرافقيه من الحراسة وأحد الموظفين لسرقة السيارة والأموال التي بها وكانت في طريقها لمكاتب البريد.







وعلى الفور استطاع السائق الهروب منه، وخلال هذا أطلق عدة أعيرة نارية تسببت في إصابات طفيفة للسائق وأحد المرافقين دون أن ينجح الجناة في مهاجمة السيارة وسرقة الأموال، حيث يرجح أن المتهمين ربما يكونوا قد تتبعوا خط سير السيارة وعلموا أنها تحمل الأموال في هذا الميعاد وأعدوا كمينا في سبيل ذلك إلا أن السائق نجح في الفرار منهم.



