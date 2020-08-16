جامعة حلوان تشرح كيفية التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين"

ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ويبينار علمي أون لاين Online Webinar بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا والباحثين.

















ويهدف الويبينار العلمي إلى شرح كيفية التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" وتوضيح الشروط المطلوبة، وكذلك الرد على استفسارات السادة الحضور للوقوف على مدى رغبة سيادتهم في الاستفادة من البرامج التي تنفذها المؤسسة.





يعقد الويبينار يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020م، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من خلال تطبيق زووم ZOOM Application، وعلى الراغبين في المشاركة برجاء التسجيل من خلال استمارة التسجيل التالية، وذلك لإرسال اللينك الخاص بالمشاركة:



