على شكل ترامب.. الحكومة البريطانية تحذر من حبوب هلوسة شديدة الخطورة.. صور





ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة عثرت على كمية كبيرة من حبوب الهلوسة التي يتعاطاها الشباب مع أحد المواطنين في بلدية لوتون.





وأوضحت الشرطة أنها عثرت على كمية كبيرة من حبوب برتقالية اللون على شكل ترامب مع شاب ثلاثيني في لوتون، يستعد لتوزيعها على الشباب لتجربتها كمخدر جديد.





وقال أحد محققي الشرطة إن حبوب الهلوسة لها مخاطر جسيمة على جسم الإنسان قد تسبب أمراض شديدة الخطورة منها فقدان الذاكرة ومشاكل في الجهاز العصبي وارتفاع درجة الحرارة وقد تتسبب في الموت المفاجئ في بعض الأحيان.





وأضاف المحقق أن تجار المخدرات يبدعون في إنتاج تلك الحبوب السامة التي يتناولها البعض في الحفلات الصاخبة كنوع من أنواع المنشطات لزيادة الطاقة.

حذرت الحكومة البريطانية من حبوب مخدرة عثرت عليها مع بعض الشباب المدمنين على شكل الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب وأشاروا إلى أنها خطيرة للغاية.