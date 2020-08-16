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أخبار البلد

استثمارات بـ 50 مليار جنيه لتطوير وإنشاء المطارات.. و22 مليارا لرفع كفاءة الخط الأول للمترو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته اليوم، الأحد، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية.


وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجال الطيران المدني أيضا يجري فيه تنفيذ عدد من المشروعات منها تطوير المطارات المصرية وإضافة عدد من المطارات الجديدة، تتجاوز استثماراتها أكثر من 50 مليار جنيه، حيث أنشأنا 4 مطارات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة وسفنكس والبردويل وبرنيس.


كما يتم تطوير وإعادة تأهيل مباني الركاب في مطار القاهرة وإنشاء مبنى ركاب جديد في مطار الغردقة، وتطوير الممرات الجوية في مطار القاهرة، وإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري، كما تم استحداث تغطية رادارية للمجال الجوي المصري، ومن المشروعات قيد التنفيذ مشروع مطار رأس سدر الدولي، وتم شراء عدد من الطائرات وضمها لأسطول مصر للطيران، وإنشاء مبنى ركاب جديد في مطار برج العرب، كما بدأنا في التخطيط لإنشاء مبنى ركاب جديد لمطار سفنكس، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي شرعنا في تطوير مطار سانت كاترين، وجار بدء الخطوات التنفيذية لهذا المطار.


وفي ختام عرضه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستثمر الآن حوالي تريليون جنيه في مشروعات شبكات ومشروعات النقل، موضحا أنه من أجل الاستمرار في الحفاظ على هذه المشروعات، من المهم للغاية أن يكون لدينا منظومة للصيانة والتجديد الدوري لكل هذه الاستثمارات التي تم ضخها، قائلا: "لا نريد تكرار نفس الأخطاء التي كانت موجودة في السابق بدون رؤية لكيفية إدارة وتشغيل هذه المشروعات، وأن تكون إيراداتها تغطي تكاليف التشغيل والصيانة والعمرات الجسيمة وجزءًا من الاستثمارات الأولية ايضا من أجل ضمان استدامة هذه المشروعات".


وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "ستتكلف الدولة أكثر من 22 مليار جنيه من أجل رفع كفاءة الخط الأول لمترو الأنفاق، ولو كان لدينا رؤية في السابق تتضمن أن تغطي الإيرادات تكاليف الصيانة والتشغيل، لما كنا مضطرين لدفع كل هذا المبلغ الآن، وكان من الممكن ضخ هذا المبلغ في إضافة خطوط جديدة".


واختتم رئيس الوزراء حديثه بأنه من المهم للغاية كدولة ـ مسئولين ومواطنين ـ أن نعي أن الحفاظ على هذه الاستثمارات يستلزم تسعيرًا جيدًا للخدمة، يغطي التكلفة الحقيقية، ليس فقط تكلفة التشغيل وإنما تكلفة الصيانة والعمرات الجسيمة من أجل الحفاظ على استدامتها.
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