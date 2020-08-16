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أخبار العالم

تركيا تستفز اليونان بتحرك جديد في البحر المتوسط

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:20 م
سفينة تركية
سفينة تركية
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قسم الخارجي
واصلت تركيا اليوم الأحد خروقاتها في منطقة حوض البحر المتوسط، مواصلة السير في انحرفاتها حتى يظهر تحرك دولي عملي يوقفها عن  حدها، وفق لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عددا من الصور للسفينة التركية الجديدة والتي تحمل اسم "كمال رئيس"، والتي تم إرسالها إلى منطقة شرق المتوسط لمشاركة سفينة "أوروتش رئيس" في عمليات التنقيب والبحث الزلزالي.

وكانت تركيا قد أرسلت من قبل سفينة"أوروتش رئيس" للتنقيب في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي، في خطوة استفزازية جديدة لدول المنطقة، وفي مقدمتها اليونان وقبرص.

ومن المقرر أن تبدأ السفينة أعمالها اليوم، متجاهلة التحذيرات الدولية من توتر علاقات تركيا مع جيرانها بالمنطقة.

وطالبت اليونان بتحركٍ عاجل من أوروبا لوقف تركيا وتدخلاتها في مياهها الخاصة ، كما وطالبت أمريكا بالضغط على أنقرة لوقف تجاوزتها.

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