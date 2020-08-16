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برلمان

حزب مستقبل وطن: ننتظر إعلان نتائج مرشحينا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:08 م
الانتخابات
الانتخابات
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ماجدة بدوى
صرح المهندس أشرف رشاد الشريف ، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام لحزب مستقبل وطن أن الحزب لم يعلن أي نتائج لفوز أى من مرشحيه لحين إعلانها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقدم الشريف فى بيان صحفى له بخالص الشكر والتقدير لكل المؤسسات الوطنية التى عزفت سيمفونية متكاملة من أجل إتمام العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ فى ظل ظروف استثنائية ومواجهة حاسمة لفيروس كورونا، حيث كان الجميع بدءًا من الهيئة الوطنية للانتخابات وتعليماتها الواضحة مرورًا بالسادة المرشحين والناخبين والتغطية الإعلامية فى جميع الوسائل جميعها ساهمت فى ضبط المشهد جنبا إلى جنب مع التأمين  المنضبط أمام اللجان الانتخابية .

وتابع: أننا حزب مستقبل وطن نثمن كل صوت انتخب مرشحينا وكل صوت انحاز إلى القائمة الوطنية للانتخابات نهنىء أنفسنا على مشاركة مشرفة لجميع القيادات الحزبية.

وأهاب بالمرشحين جميعًا عدم تعجل أو استباق أي نتائج لفوز أى من المرشحين إلا بعد إعلانها رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن النتائج النهائية ستصدر فقط عبر الصفحة الرسمية للحزب عقب اعتمادها من الهيئة الوطنية للانتخابات وأن أي نتائج أخرى تصدر عبر أية حسابات غير رسمية لا يعتد بها.
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