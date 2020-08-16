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أخبار البلد

عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون – عدلى منصور)، كما وضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر وهو القطار الكهربائي (السـلام – العاشــر– العاصمة الإدارية)، والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور، والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط.


واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، عن محطة عدلي منصور والتي تقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.


وقال والي إن المحطة تكون من بوابة رئيسية، ومظلة معدنية وزجاج مقاوم للعوامل الجوية.


وأضاف: "تحتوى محطة عدلى منصور على 3 محطات، الأولى عبارة عن الخط الثالث لمترو الأنفاق، والثانية محطة القطار الكهربائي (العاشر السلام -العاصمة الإدارية)، ومحطة السكة الحديد (القاهرة- السويس)".


وفيما يلي نستعرض أبرز الصور من المحطات الجديدة عقب افتتاحها رسميًا أمام الجمهور.

عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديد
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