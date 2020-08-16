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أخبار البلد

في تطبيق نظم الجودة.. الطيران تجتاز مراجعة شهادة الأيزو للمرة الثانية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:38 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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نورهان خفاجي
اجتازت وزارة الطيران المدنى إجراءات المراجعة من شركة ACM الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش، وذلك لتجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية، وقامت الإدارة المركزية للجودة والبيئة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرار تطبيق نظم الجودة بالوزارة فى ظل الظروف التى تواجه البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تم عمل تقييم للمخاطر فى ظل انتشار الوباء والعمل على التصدى للتحديات التى تواجه العديد من القطاعات ووضع الحلول الملائمة.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام بضرورة تطبيق وتفعيل نظم الجودة فى قطاعات وإدارات وزارة الطيران المدنى، وحصول وزارة الطيران المدنى على شهادة الأيزو 9001:2015.

ويعد هذا النجاح والمجهود انعكاسًا للأداء المتميز وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع العملاء بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدنى تجاه الاهتمام بالجمهور الخارجى وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال نشر الوعى بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين، وكذا الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشرى.

والجدير بالذكر أن وزارة الطيران المدني تحرص على وضع أهداف إستراتيجية تضمن تقديم الخدمات للعملاء بجودةعالية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات بالإضافة إلى تجديد الرؤية والرسالة وسياسة الجودة بشكل مستمر.
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