قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون أدوية.. علاج مكثف للاكتئاب يحقق تحسنًا ملحوظًا خلال 5 أيام | تفاصيل
انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
استفزاز أمريكي عدواني.. أول تعليق من روسيا على حادث القارب قبالة سواحل كوبا
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات "المجموعة الأولى" من دورة قطوف رمضانية من معارف إسلامية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
عبد الرحمن محمد

اختتمت "أكاديمية الأزهر العالمية"، فعاليات "المجموعة الأولى" من دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية» عقب صلاة التراويح بمسجد "مجمع البحوث الإسلامية"، بحضور الأئمة الوافدين والباحثين المشاركين من عدة دول.


واستهل فضيلة د. حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، كلمته في الحفل بالترحيب بالأئمة والباحثين المشاركين من دول متعددة، مشيدًا بانضباطهم واجتهادهم، ومؤكدًا التزام الأكاديمية بتأهيل دعاة وباحثين قادرين على العمل وفق رؤية علمية متوازنة

وأوضح فضيلته أن دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية» جاءت تجسيدًا لرؤية الأكاديمية في استثمار شهر رمضان المبارك في برامج علمية رصينة تسهم في تعميق الوعي بالمعارف الشرعية، وتعزيز البناء العلمي والتربوي للمشاركين، بما يؤهلهم لأداء رسالتهم الدعوية بكفاءة واتزان، وفق منهج يقوم على الفهم الصحيح للنصوص، والوعي بقضايا الواقع، وترسيخ قيم الوسطية والتسامح.


وقام فضيلته بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين، الذين عبروا عن تقديرهم للمحتوى العلمي المتنوع، الذي شمل محاضرات في علوم القرآن الكريم، والحديث الشريف، والفقه وأصوله، ومقاصد الشريعة، إضافة إلى حلقات نقاشية وورش عمل عملية لتعزيز مهارات التحليل والتطبيق العملي للمعارف الشرعية في الخطاب الدعوي.

أكاديمية_الأزهر_العالمية دورة قطوف رمضانية صلاة التراويح مجمع البحوث الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

مسلسل الست موناليزا

مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ سلطان بروناي وإمبراطور اليابان بمناسبة العيد القومي

الرئيس السيسي يهنئ سلطان بروناي وإمبراطور اليابان بمناسبة العيد القومي

وزير الكهرباء

لتحسين الخدمة وخفض الفقد.. الفصل بين شركات إنتاج الكهرباء والتوزيع يبدأ قريباً

عداد الكهرباء

2.5 مليون عداد كودي.. هل نجحت في منع سرقة الكهرباء؟

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد