أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات "المجموعة الأولى" من دورة قطوف رمضانية من معارف إسلامية

اختتمت "أكاديمية الأزهر العالمية"، فعاليات "المجموعة الأولى" من دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية» عقب صلاة التراويح بمسجد "مجمع البحوث الإسلامية"، بحضور الأئمة الوافدين والباحثين المشاركين من عدة دول.



واستهل فضيلة د. حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، كلمته في الحفل بالترحيب بالأئمة والباحثين المشاركين من دول متعددة، مشيدًا بانضباطهم واجتهادهم، ومؤكدًا التزام الأكاديمية بتأهيل دعاة وباحثين قادرين على العمل وفق رؤية علمية متوازنة

وأوضح فضيلته أن دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية» جاءت تجسيدًا لرؤية الأكاديمية في استثمار شهر رمضان المبارك في برامج علمية رصينة تسهم في تعميق الوعي بالمعارف الشرعية، وتعزيز البناء العلمي والتربوي للمشاركين، بما يؤهلهم لأداء رسالتهم الدعوية بكفاءة واتزان، وفق منهج يقوم على الفهم الصحيح للنصوص، والوعي بقضايا الواقع، وترسيخ قيم الوسطية والتسامح.



وقام فضيلته بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين، الذين عبروا عن تقديرهم للمحتوى العلمي المتنوع، الذي شمل محاضرات في علوم القرآن الكريم، والحديث الشريف، والفقه وأصوله، ومقاصد الشريعة، إضافة إلى حلقات نقاشية وورش عمل عملية لتعزيز مهارات التحليل والتطبيق العملي للمعارف الشرعية في الخطاب الدعوي.