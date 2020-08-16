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أصل الحكاية

سياسيون : افتتاح المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق دليل على سير مصر في الطريق الصحيح

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:09 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبدالله قدري
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.


وفي هذا الصدد قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة إحدى المحطات المركزية الكبرى في مشروع مترو الأنفاق لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.


وكشف أنه من المقرر أن تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.


ومن جانبه قال حسام مرسي، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن استكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المشروعات القومية دليل على سير مصر في الطريق الصحيح نحو تطوير وتقوية البنية التحتية وتهيئة شبكة طرق عالمية كاملة لتسهيل حركة المواطنين فضلا عن أن البنية التحتية القوية جاذبة للاستثمار. 


وأضاف مرسي في تصريح خاص لصدى البلد أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة في إنشاء الطرق والكباري، وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، يأتي ضمن خطة كبيرة وضعتها الدولة المصرية في تطوير شبكة الطرق بشكل كامل، فضلا عن عمل الدولة المصرية على الدخول في كافة المجالات. 


فيما قال نافع هيكل عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يأتي ضمن خطة الدولة المصرية في تطوير منظومة النقل بشكل عام، فضلا عن توجه الرئيس السيسي في تطوير البنية التحتية والعمل على تهيئة المناخ العام من أجل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لآلاف من أبناء مصر من عمال ومهندسين وفئات أخرى.


وأضاف هيكل في تصريح خاص لصدى البلد: تطوير منظومة النقل جزء من خطة التنمية المستدامة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ أن ما تم انجازه خلال السنوات الماضية أكبر دليل على جدية الدولة في تذليل العقبات أمام المستثمرين والمواطنين في آن واحد، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد طفرة نوعية في كافة المجالات لا يمكن إنكارها.
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