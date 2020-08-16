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برلمان

تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم ، من حيث المبدأ على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .


شهد اجتماع اللجنة  تواجد عدد كبير من نواب البرلمان للمشاركة فى مناقشة مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوا .


شمل "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم. 


أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر و مقدم مشروع القانون، أن الهدف من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب فى ضوء التعديلات الأخيرة ، بواقع  ٥٠ % بنظام القوائم و٥٠% بالنظام الفردى. 


وقال: كان لابد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون . وأشار إلى أن هذا القانون تم إعداده بضوابط بدون أهواء شخصية، قائلا: بنعمل قانون نتنزه فيه عن الحسابات الخاصة  ، وقد راعينا الضوابط القانونية والمعايير فى تقسيم الدوائر الانتخابية وتم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين فى عام ٢٠٢٠ ، وكذلك بيان عدد السكان الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء فى عام ٢٠٢٠ ، وكذلك اعمال بعض حساب متوسط الناخبين .


وشدد  "القصبى" على أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت منضبطة وفقا لعدد السكان والناخبين لتحقيق الوزن النسبى للمقاعد بكل دائرة .
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