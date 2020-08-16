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رياضة

الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المصري

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:27 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري معسكر مغلق صباح اليوم " الأحد"، بأحد فنادق الإسكندرية وحتي موعد لقاء المصري و المقرر له يوم الثلاثاء القادم في إطار مباريات الأسبوع العشرون للدوري الممتاز فى تمام الساعة التاسعة مساءً علي إستاد برج العرب .


واستقر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على اصطحاب  23 لاعبا للمعسكر وهم :"عماد السيد و محمود الزنفلى و عمرو خليل والسيد سالم و محمود رزق و مروان النجار و احمد حجى و احمد نبيل مانجه و خالد الغندور والصباحى و خالد قمر و مروان عطيه و محمود شعبان و اسامه العزب و احمد راشد و صبرى رحيل واسلام جمال و يوسف حسن و عبد الغنى محمد ونور السيد و كريم الديب و عمر الميدانى و احمد رفعت".

ويعاني الاتحاد السكندري من غياب ثلاثة لاعبين أفارقة وهم الليبي سالتو، والأوغندري إيمانويل أكوي ،والمالي ويلسون أكاكبو نظرا لإنغلاق المجال الجوي بسبب انتشار فيروس كورونا .

ويأمل طلعت يوسف في استكمال صفوف اللاعبين في أسرع وقت من مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز 

.وانتهت مباراة الجونة والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي "1-1"، في المباراة التي أقيمت بإستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهو الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الممتاز.


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