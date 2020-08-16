الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المصري

لقاء المصري و المقرر له يوم الثلاثاء القادم في إطار مباريات الأسبوع العشرون للدوري الممتاز فى تمام الساعة التاسعة مساءً علي إستاد برج العرب .

عماد السيد و محمود الزنفلى و عمرو خليل والسيد سالم و محمود رزق و مروان النجار و احمد حجى و احمد نبيل مانجه و خالد الغندور والصباحى و خالد قمر و مروان عطيه و محمود شعبان و اسامه العزب و احمد راشد و صبرى رحيل واسلام جمال و يوسف حسن و عبد الغنى محمد ونور السيد و كريم الديب و عمر الميدانى و احمد رفعت".