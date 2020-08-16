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عصام والي يكشف مزايا محطة عدلي منصور التبادلية.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:39 م
المرحلة الرابعة خط
المرحلة الرابعة خط عدلي منصور
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حمزة شعيب
قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق  اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنطقة بها كثافة سكانية عالية، وتفتقد لوجود وسيلة نقل حديثة يساهم في تحقيق السيولة المرورية، متابعا أن المحطة الواحدة بـ خط المترو تعطي إضافة من 25-30 ألف راكب في اليوم. 

وأضاف والي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هذه المحطات التي تم افتتاحها تُضيف 150-200 ألف راكب للمترو يوميًا، إضافةً إلى أنها مكيفة ومؤمنة للغاية، ووسيلة حضارية، وسرعة التقاطر بها من 2-3 دقائق. 

ونوه إلى  أن الدولة لا تطالب بقيمة إنشاء المرفق، بل مجرد مصروفات التشغيل والصيانة لضمان جودة هذا الخط، وعلى المواطن أن يتفهم أن أي أموال تدفع في التذاكر لا تمثل أي جزء من تكلفة الإنشاء ولكنها مصروفات تشغيل وصيانة فقط. 

وأكمل: رغم مميزات الجر الكهربائي من حيث السرعة والكثافة العالية والجودة، ولكن تكلفة إنشاء هذه الخطوط مرتفعة جدًا، حيث تبلغ تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق 97 مليار جنيه. 

وأشار اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إلى أن هناك غرف تحكم مركزية للخط بأكمله، وكل خط به غرفة تحكم منفصلة، والحرص على تحقيق عامل الأمان والجودة.
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