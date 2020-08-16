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توك شو

رانيا فريد شوقي تكشف علاقة والدها بشويكار وفؤاد المهندس

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:53 م
الفنانة رانيا فريد
الفنانة رانيا فريد شوقي
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فرح علاء الخولي
قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها تعشق ذكرياتها مع والدها، وانها تعلمت منه مفهوم الاسرة والترابط الاسري، معقبة: "بابا كان بيتوتي".

وتابعت الفنانة رانيا فريد شوقي، خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، قائلة: "بابا كان فريد بجد كأب وكممثل وكأنسان"، لافتة الى ان اساس اي بيت هو الام لانها تكون بمثابة "رمانة الميزان لكل شئ".

واضافت رانيا فريد شوقي، أنها كانت تحب الفنانة شويكار جدًا وكانت هناك علاقة صداقة قوية بين فؤاد المهندس وشويكار ووالدها فريد شوقي، وذكرت انها عملت معها في مسلسل لعبت فيه دور حماتها لكن بالرغم من ذلك كانت احن واجمل فنانة عملت معها، وانها حزنت كثيرا عندما سمعت خبر وفاتها.

وكشفت انها تحب الاستعراض جدا، وكان من المتوقع ان تقوم بعمل فوازير رمضان بعد شريهان ولكن لم يحافلها الحظ.

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