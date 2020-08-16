مينا فنجري.. قصة ملهمة لكل طالب لم يحالفه الحظ بمجموع الثانوية العامة

قصة ملهمة تداولتها إحدى الصفحات الخاصة بخريجي الجامعة الامريكية لشاب يدعى " مينا فنجري " والذي حصل في الثانوية العامة شعبة علمي علوم على 90% ولم يتسنى له دخول كليات القمة مما تسبب في تعرضه لكثير من الاحباط والانتقاد على مستوى عائلته ، والذي تسبب أيضا في خيبة أمل لوالده والذي كان يطمح بالتحاق ابنه بكليات القمة مما أدى الى التفكير في دخوله جامعة خاصة ، لكن نظرا للظروف المادية للعائلة قرر مينا عدم الالتحاق بالجامعات الخاصة.





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انفردت "صدى البلد" بحوار مع الطالب مينا والذي عبر عن صدمته بسبب نتيجته في الثانوية العامة لعام 2014/ 2015 والتحق بكلية تجارة انجليزي ثم وجتهه مدرسة سابقة له بالمرحلة الابتدائية أن يقدم في منحة بالجامعة الامريكية ، وبالفعل تقدم للمنحة مع بقائه في كليته ، وفي خلال السنة الاولى استطاع اجتياز اختبارات المنحة وتم اختياره للدراسة بالجامعة الامريكية ، وعلى الرغم من فرحته للالتحاقه بالجامعة الامريكية إلا أنه كان هناك العديد من المخاوف لدى أهله بسبب اعتبارهم أنها خطوة بها مجازفة غير مضمونة والافضل بقائه في كليته واستكمال الدراسة فيها .

انتقل للعيش بالقاهرة وعلى الرغم من طول المسافة للجامعة وضعف لغته الانجليزية الا أنه لم يستسلم لتلك العقبات واكمل دراسته بل قام بالتقدم للعديد من الكورسات والمشاريع داخل الكلية كما بدأ بقراءة الرويات الانجليزية والتي سامهت في تقوية اللغة عنده ، وفي منتصف الدراسة قامت الكلية بترشيحه للسفر لامريكا لاستكمال دراسته بحسب روايته.

وأوضح: "حصلت علي منحة الجامعات الخاصة للدراسة بلاكاديمية البحرية، اضافة الى دبلومة تدريب مهني من الجامعة الامريكية بمدة 720 ساعة دراسية، كما حصلت على منحة لدراسة ترم بالكامل في الولايات المتحدة الامريكية في ولاية تيكساس، وأسست صفحة لنقل الخبرات والمهارات الي الشباب محتاجها بدون مقابل وفادت ناس مش كتير بس عدد ممكن يغير المجتمع في يوم من الايام وهي الصفحة دي برودوجي كما يقوم بكتابة مقالات على بلوج امريكي".

وأستكمل: "أصبحت اعطي تدريبات في المهارات الذاتية بدون مقابل للشباب والاطفال كما تطوع في منظمات كبيرة في العديد من الجالات منهم التدريب وتخطيط الايفينتات، ومن اكثر الاعمال التطوعية التي يفخر بها هو تطوعه في المدارس الابتدائية في امريكا لتصدير صورة مصر وتاريخها وثقافتها".

وقدم "مينا " نصيحته لطلاب الثانوية العامة بعدم الاعتماد على التنسيق أو كلية معينة لتحقيق ما يطمحوا له، وإنما يجب اكتساب الخبرات في مجالات عديدة سواء كانت في التخصص أم لا ، مثل مؤتمرات الشباب وأخذ كورسات في مختلف المجالات والمشاركة في الانشطة الطلابية المختلفة ، كما وجه رسالة للاهل بضرورة استثمار مواهب ابنائهم وتنميتها وعدم حصر تفكيرهم في كليات القمة .