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أخبار العالم

عداد كورونا يسجل 1227 إصابة جديدة في السعودية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:40 م
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في السعودية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة في  المملكة العربية السعودية عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في في عددمن مدن المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيان لها ان إجمالي الإصابات المؤكدة بافيروس المستجد في المملكة منذ ظهور الجائحة وحتي الآن بلغ  298542 حالة.

وبدوره بين مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي لها اليوم أن الوزارة ردت ايضا تعافي 2466 حالة جديدة خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا داخل البلاد منذ بداية ظهور الفيروس وحتي الأن بلغ 266953 حالة.

كما أعلن العبد العالي عن تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 3408.
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