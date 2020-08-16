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زيادة 2 جنيه.. وزير النقل يعلن أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:27 م
أسعار تذاكر المترو
أسعار تذاكر المترو الجديدة
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حمزة شعيب
أعلن كامل الوزير وزير النقل، أسعار تذاكر المترو الجديدة، موضحا  أنه سيتم تحريك أسعار تذاكر لترتفع التذكرة من3 إلى 5 جنيهات والتذكرة فئة 5 إلى 7 جنيهات ، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات
وأشار إلى أن المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو لأنفاق ستبدأ في العمل ابتداء من السادسة صباح الغد حتى محطة هليوبوليس مع تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ تغطية سقف محطة عدلي منصور التي قد تستغرق شهرين أو ثلاثة شهور.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «كل شغل الدولة الشاغل توفير وسائل مواصلات آمنة وعصرية سعرها مناسب»، مضيفا «المرحلة الرابعة أنشأت بخبرات مصرية بنسبة 100%، مع الاستعانة بالخبراء الأجانب في بعض المسائل وده مش عيب، عندنا شركات مصرية قلبها جامد».
وأشار إلى أن المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو لأنفاق ستبدأ في العمل ابتداء من السادسة صباح الغد حتى محطة هليوبوليس مع تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ تغطية سقف محطة عدلي منصور التي قد تستغرق شهرين أو ثلاثة شهور.
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