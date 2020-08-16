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فن

حسام الحسيني يهنئ تامر حسنى بعيد ميلاده.. كل سنة وأنت طيب

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:34 م
حسام الحسيني
حسام الحسيني
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محمد بدران

هنأ المخرج حسام الحسيني الفنان تامر حسنى بعيد ميلاده وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشر حسام الحسيني صورة تجمعة بنجم الجيل تامر حسني وعلق على قائلا " Happiest birthday to my big bro كل سنة و انت الطيب و من كل حاجة بتحبها و نفسك فيها قريّب ... #تامر_حسني #حسام_الحسيني #حس #تيمو"

من ناحية آخري تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.

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