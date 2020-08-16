طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

اعتدى مواطن كويتي وآخر سعودي على طبيب مصري بالضرب المبرح.





وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، اعتدى المواطنان السعودي والكويتي في مستشفى العدان على طبيب مصري ومراجع وموظف استقبال.





وأضافت ان الاثنان اقتحما غرفته وانهالا عليه بالضرب، وذلك لمحاولة علاجهما.





وتابعت انه تم تحرير محضرن وبدات السلطات الكويتية التحقيق في الواقعة، وقالت إن مصدرًا أمنيًّا أكد بأن شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة أمنية للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال غير طبيعية، وقيامها بالاعتداء على موظف استقبال بالضرب المبرح من دون سبب.





وأوضح المصدر أن الشرطيين تدخلا لإيقافهما، ولكنهما كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وتعديا على طبيب مصري داخل المستشفى، قائلين له: “تعالجنا غصبن عنك”، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور تعديا عليه بالضرب والإهانة.





وأشار إلى أن وة الأمن قصدت المستشفى وتمكن رجالها من السيطرة على المعتديَيْن قبل هروبهما، واتضح أنهما في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق على بياناتهما تبين أنهما مواطن كويتي وسعودي، فيما الطبيب المعتدى عليه من الجنسية المصرية، وأحيلا إلى الجهات المختصة على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال الأمن وموظفي وزارة الصحة أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للوقوف على تفاصيلها والاطلاع على فيديو كاميرات المراقبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.



