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رياضة

بيدور على مصلحته.. مجدي عبد الغني: رمضان صبحي صاحب قرار رحيله عن الأهلي ..فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:07 ص
مجدي عبدالغني ورمضان
مجدي عبدالغني ورمضان صبحي
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حسن العمدة
أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي هو صاحب قرار الرحيل عن القلعة الحمراء بعد توقيعه لنادي بيراميدز مؤخرًا.

وقال "عبدالغني"، فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "رمضان صبحي كان يبحث عن مصلحته فقط خلال الفترة الماضية، ولديه تطلعات مادية وهو الأمر الذي وجده فى نادي بيراميدز، وإذا كان الأهلي عرض عليه نفس المبلغ كان سيستمر معه".
 
وأضاف "تطلعات رمضان صبحي وراتبه السنوي وراء رحيله عن الأهلي، ولا يوجد حب فى كرة القدم، وهذا هو زمن الاحتراف".

ودخل نادي الزمالك فى مفاوضات جادة مع هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان ضبحي مقابل 3 ونصف مليون إسترليني.

يذكر أن رمضان صبحي وقع علي عقود الانضمام لنادي بيراميدز فى الموسم المقبل.

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