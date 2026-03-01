محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة والحملات الرقابية التى ينفذها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضمن خطة شاملة تستهدف ضمان سلامة وجودة الأغذية المقدمة للمواطنين ، ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك .

ووجه المحافظ بأهمية تشديد الرقابة الدورية على جميع منافذ تقديم وتداول الأغذية بمختلف الأسواق والمطابخ وبما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ، مع التصدى الفورى ومنع أى تجاوزات قد تؤثر على الصحة العامة .

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالدور الحيوى الذى تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة بمختلف المراكز والمدن .

شهر رمضان

ومن جانبه أوضح المهندس مايكل الفى مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية على مدار يومين إستهدفت المرور على عدد 10 من معارض " أهلاً رمضان " ومطابخ الجمعيات الخيرية (موائد الرحمن) بمدن إدفو وكوم أمبو وأسوان .

وأشار إلى أن الحملات شملت تفقد معارض" أهلاً رمضان " بحديقة الشجرة وبمنطقة الطابية حيث تم التأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة ، ومراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية ، مع فحص منتجات اللحوم والزيوت والسكر والدقيق ، بالإضافة إلى تفقد أماكن مطابخ موائد الرحمن حيث تم للتأكد من الإلتزام التام بالمعايير الصحية ، وجودة التخزين ، وسلامة طرق التحضير ، ونظافة المعدات والأدوات ، بجانب متابعة جودة المواد الخام المستخدمة ، والتأكد من الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لحفظ الطعام ، فضلاً عن التأكد من إلتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة.