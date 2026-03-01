قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم تصاعد الضربات العسكرية.. عودة الهدوء لسوق الذهب المحلي بختام تعاملات الأحد
أحمد موسى: غلق مضيق هرمز يهدد التجارة العالمية.. ومصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء

محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة والحملات الرقابية التى ينفذها فرع  الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضمن خطة شاملة تستهدف ضمان سلامة وجودة الأغذية المقدمة للمواطنين ، ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك .

ووجه المحافظ بأهمية تشديد الرقابة الدورية على جميع منافذ تقديم وتداول الأغذية بمختلف الأسواق والمطابخ وبما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ، مع التصدى الفورى ومنع أى تجاوزات قد تؤثر على الصحة العامة .

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالدور الحيوى الذى تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة بمختلف المراكز والمدن .

شهر رمضان

ومن جانبه أوضح المهندس مايكل الفى مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية على مدار يومين إستهدفت المرور على عدد 10 من معارض " أهلاً رمضان " ومطابخ الجمعيات الخيرية (موائد الرحمن) بمدن إدفو وكوم أمبو وأسوان .

وأشار إلى أن الحملات شملت تفقد معارض"  أهلاً رمضان " بحديقة الشجرة وبمنطقة الطابية حيث تم التأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة ، ومراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية ، مع فحص منتجات اللحوم والزيوت والسكر والدقيق ، بالإضافة إلى تفقد أماكن مطابخ موائد الرحمن حيث تم  للتأكد من الإلتزام التام بالمعايير الصحية ، وجودة التخزين ، وسلامة طرق التحضير ، ونظافة المعدات والأدوات ، بجانب متابعة جودة المواد الخام المستخدمة ، والتأكد من الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لحفظ الطعام ، فضلاً عن التأكد من إلتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

