صفات برج العقرب.. البنات عنيدة والرجل عاطفي من المرتبة الأولى

صفات برج العقرب أكثر ما يميز برج العقرب للمواليد بين 23 أكتوبر و21 نوفمبر غالبًا ما يُساء فهم صفات برج العقرب بسبب شدتها وميلها إلى أن تكون قاسية.
ومع ذلك ، فإن أهم صفات برج العقرب عاطفي للغاية ويتوق إلى العلاقة الحميمة.. لديهم حضور قوي وشخصيات متطلبة ، وميلهم للغموض هو ما يجعلهم من أكثر العلامات إثارة للاهتمام.
صفات برج العقرب
صفات برج العقرب أناس عميقون للغاية وعاطفيون ، ومكثفون في كل ما يفعلونه . إنهم قادة بالفطرة ويمكن أن يكونوا جادين للغاية ؛ تعتبر برج العقرب من أكثر العلامات إثارة للاهتمام بسبب كثافتها ، وهناك بعض الخصائص الرئيسية للعقرب التي يجب أن تكون على دراية بها تجعلها متميزة.
1- شجاع
2-مخلص
3-صادق
4- طموح
صفات برج العقرب للرجل
اكثر مايميز صفات برج العقرب الرجل بكونه صلب الذهن وعض ، لكن لديه أيضًا الكثير من الصفات الإيجابية التي تجعله صديقًا رائعًا وأشخاصًا ناجحين بشكل عام.
عاطفي ومكثف
لا توجد علامة أخرى في اي برج يمكن مقارنتها عندما يتعلق الأمر بالشغف حيث ان اهم صفات برج العقرب للرجل نحن نعتبر الأكثر شغفًا وأفضل العشاق الذين يمكنك العثور عليهم. لسوء الحظ ، فإن معظم الناس يقصرون أفكارهم عن الشغف على الجنس والرومانسية فقط. لكن رجل برج العقرب متحمس ليس فقط في قسم الحب ولكن في كل ما يفعله.
إذا كان يفعل شيئًا يحبه حقًا ، فسيضع قلبه وروحه فيه ، وهو ما يتضح على الفور لجميع من حوله. إذا رأيت رجلًا يتحدث بحماس شديد عن شيء يهتم به ، فقد يكون من برج العقرب. ولكن شغفه يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين - فهو يحب بشغف ، ويكره بشدة. ليس هناك أرضية مشتركة.
جنسي للغاية
علاوة على الهالة المغرية التي ينبعثون منها دون أن يحاولوا ، فإن رجال برج العقرب معروفون بكونهم أحد أكثر العلامات الجنسية. لكن ربما ليس بالطريقة التي تفكر بها. يتوق رجال برج العقرب إلى العلاقة الحميمة الجسدية ، لذا فهم يزدهرون في علاقات ملتزمة حيث يمكن التعبير عن حياتهم الجنسية بشكل كامل. بمعنى آخر ، عادة ما يكونون مهتمين بممارسة الحب أكثر من ممارسة الجنس.
انتقامي وغير قادر على أن يغفر
هناك سبب لكون الاقتباس "ليس للجحيم غضب مثل العقرب المحتقر" شائعًا جدًا في المقالات الفلكية. هذه هي السمة السلبية التي يشتهر بها رجال برج العقرب. لكن قبل وصف ذلك ، إليك توضيح - رجال برج العقرب أناس ودودون وودودون للغاية ، طالما أنك لا تعبرهم. إذا أثبتت مصداقيتك ، فسيكون برج العقرب على استعداد للتضحية بحياته من أجلك. ومع ذلك ، لا ترتكب خطأ الوقوع في جانبه السيئ.
على عكس نظيرته الأنثوية ، التي قد تسامحك على حماقتك في عبورها ، نادرًا ما يغفر ذكر العقرب ، وحتى لو فعل ذلك ، فلن ينسى أبدًا إهانتك. في أحسن الأحوال ، قد لا تتمكن أبدًا من استعادة ثقته. في أسوأ الأحوال ، قد يذهب إلى أي حد لينتقم منه. كما تقول الكليشيهات ، يمكن أن يكون أفضل صديق لك أو أسوأ عدو لك.
سريع الغيرة وشديد الغيرة
هذه سمة أخرى شائعة جدًا لهذه العلامة ، خاصة في العلاقات الرومانسية. إذا لم يشعر رجل برج العقرب أنه يحظى باهتمامك الكامل أو يعتقد أن شخصًا آخر يلاحقك ، فستصبح الأمور قبيحة. في حين أنه مدروس وعقلاني للغاية في معظم الأوقات ، فهذه حالات لا يستطيع فيها الوصول إلى جانبه العقلاني. في الحالات القصوى ، قد تؤدي غيرته إلى أعمال انتقامية وتلاعب ، لذا احرص على عدم تعثر "تبديل الغيرة" هذا إذا كان ذلك ممكنًا على الإطلاق.
صفات برج العقرب للبنات
إنها مثيرة
من المؤكد أن صفات برج العقرب للبنات النموذجية قد تكون شاقة للتعامل معها ، لكن الكثير من الناس يختارون القيام بذلك لأن هذه السيدة مثيرة ومغناطيسية بشكل لا يصدق. لاحظ أن المثير لا يعني بالضرورة أنه جنسي ، على الرغم من أن معظم برج العقرب يمكن أن يكون جنسيًا تمامًا عند إقرانه بالفرد المناسب.
سواء كانت عينيها شبه زجاجيتين أو ابتسامتها الموناليزا ، فإن هذه السيدة تشع الطاقة الجنسية فقط ولكن على عكس علامات البروج الأخرى ، هناك صفة خطيرة تكمن تحت السطح. أنت فقط لا تعرف ما إذا كانت ستشق طريقها معك ، أو تؤذيك بشدة ، أو تفعل الأمرين معًا.
جذابة
تكون اهم صفات برج العقرب للبنات مغنطيسات بشكل لا يصدق. سواء كان ذلك بسبب حياتهم العاطفية المليئة بالحيوية أو قدرتهم على فهم الطبيعة المظلمة لدى الجميع ، يبدو أنهم يجذبون الناس لأنفسهم. تمامًا مثل العنكبوت والذبابة ، بمجرد دعوتك ، هناك فرصة ضئيلة لأن تغادر.
صفات برج العقرب في الحب
برج العقرب تقليدي عندما يتعلق الأمر بالعلاقات ويفضل الالتزامات الجادة . إنهم يعطون حبهم وولائهم في علاقاتهم ، لكنهم إما كل شيء أو لا شيء عندما يتعلق الأمر بالرومانسية. إنهم يريدون أن يعرفوا أين يقفون ، ولديهم القليل من التسامح مع الألعاب والتلاعب.
من المعروف أن مواليد برج العقرب مهووسون بالسيطرة ، لذلك في العلاقات لا تتفاجأ إذا حاولوا بشكل طبيعي أخذ زمام الأمور. إنهم مخلصون ويتواصلون مع الناس على مستوى عاطفي وفكري عميق . الصدق هو المفتاح مع برج العقرب في جميع أنواع العلاقات ، ويمكنك التأكد من ظهور برج العقرب عندما تحتاج إليه.
صفات برج العقرب وعيوبه
مثل رمزهم العقرب ، يميل برج العقرب إلى الانتظار ، وجمع المعلومات والثقة حتى وقت الضرب. يجب أن يكون برج العقرب على دراية ببعض صفاتهم القاسية ، وكذلك أولئك الذين لديهم برج العقرب في حياتهم.
غيور
يشعر العقرب بكل شيء بشكل مكثف ، بما في ذلك الغيرة. إنهم يسارعون إلى الشعور بالغيرة لأنهم يعتقدون أن تصميمهم وذكائهم يؤهلهم للحصول على ما يريدون. يجدون صعوبة في عدم مقارنة إنجازات الآخرين بإنجازاتهم ، ويعتقدون أن كل شيء هو منافسة .
كتوم
العقرب لا يظهر بطاقاتهم أبدا. إنهم صادقون بشكل لا يصدق ، لكنهم لا يحبون إظهار أي نقاط ضعف ، خاصة مع الأشخاص الذين ليسوا متأكدين منهم. إنهم يميلون إلى الاحتفاظ بمشاعرهم لأنفسهم ، بالإضافة إلى الخطط والأفكار ، لذلك عندما يحين الوقت للفوز بمباراة الشطرنج في الحياة ، فإن برج العقرب لديه ساق. ومع ذلك ، هذا يجعل من الصعب التعامل معهم كأشخاص.
مستاء
عندما يحصل شخص آخر على شيء يرغب فيه برج العقرب ، نعلم أنه يمكن أن يشعر بالغيرة. لكن علاوة على ذلك ، لا أحد يحمل ضغينة مثل العقرب. إنهم يأخذون الخيانات على محمل الجد والنكسات على محمل الجد ، وقد يجدون أنفسهم غالبًا مستائين من الآخرين بسبب الإهانات المتصورة.
المتابعة
يحب العقرب أن يكون في السيطرة. قوتهم وشدتهم تعني أنهم يعتقدون أنهم يعرفون ما هو الأفضل ، وغالبًا ما يجد الناس في حياتهم أنفسهم تحت إبهام العقرب. يكره برج العقرب أيضًا أن يسيطر عليه الآخرون ، ويحتاجون إلى السيطرة على جميع المواقف.
عنيد
يمكن أن يكون العناد سمة مفيدة ، لأنه يعني أن برج العقرب يقف على أرضه ، ويلتزم بمبادئه. ومع ذلك ، فهم بطيئون أيضًا في تغيير طرقهم وأفكارهم ، ولا يحبون الحلول الوسط . إنهم مصممون وفقًا لما يفكرون به وما يعجبهم ، ولا يسهل إقناعهم بتجربة أشياء جديدة.