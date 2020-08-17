صفات برج العقرب.. البنات عنيدة والرجل عاطفي من المرتبة الأولى

صفات برج العقرب

اكثر مايميز صفات برج العقرب الرجل بكونه صلب الذهن وعض ، لكن لديه أيضًا الكثير من الصفات الإيجابية التي تجعله صديقًا رائعًا وأشخاصًا ناجحين بشكل عام.

من أكثر العلامات إثارة للاهتمام بسبب كثافتها ، وهناك بعض الخصائص الرئيسية للعقرب التي يجب أن تكون على دراية بها تجعلها متميزة.

إذا كان يفعل شيئًا يحبه حقًا ، فسيضع قلبه وروحه فيه ، وهو ما يتضح على الفور لجميع من حوله. إذا رأيت رجلًا يتحدث بحماس شديد عن شيء يهتم به ، فقد يكون من برج العقرب. ولكن شغفه يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين - فهو يحب بشغف ، ويكره بشدة. ليس هناك أرضية مشتركة.

إذا كان يفعل شيئًا يحبه حقًا ، فسيضع قلبه وروحه فيه ، وهو ما يتضح على الفور لجميع من حوله. إذا رأيت رجلًا يتحدث بحماس شديد عن شيء يهتم به ، فقد يكون من برج العقرب. ولكن شغفه يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين - فهو يحب بشغف ، ويكره بشدة. ليس هناك أرضية مشتركة.

لا توجد علامة أخرى في اي برج يمكن مقارنتها عندما يتعلق الأمر بالشغف حيث ان اهم صفات برج العقرب للرجل نحن نعتبر الأكثر شغفًا وأفضل العشاق الذين يمكنك العثور عليهم. لسوء الحظ ، فإن معظم الناس يقصرون أفكارهم عن الشغف على الجنس والرومانسية فقط. لكن رجل برج العقرب متحمس ليس فقط في قسم الحب ولكن في كل ما يفعله.

لا توجد علامة أخرى في اي برج يمكن مقارنتها عندما يتعلق الأمر بالشغف حيث ان اهم صفات برج العقرب للرجل نحن نعتبر الأكثر شغفًا وأفضل العشاق الذين يمكنك العثور عليهم. لسوء الحظ ، فإن معظم الناس يقصرون أفكارهم عن الشغف على الجنس والرومانسية فقط. لكن رجل برج العقرب متحمس ليس فقط في قسم الحب ولكن في كل ما يفعله.

علاوة على الهالة المغرية التي ينبعثون منها دون أن يحاولوا ، فإن رجال برج العقرب معروفون بكونهم أحد أكثر العلامات الجنسية. لكن ربما ليس بالطريقة التي تفكر بها. يتوق رجال برج العقرب إلى العلاقة الحميمة الجسدية ، لذا فهم يزدهرون في علاقات ملتزمة حيث يمكن التعبير عن حياتهم الجنسية بشكل كامل. بمعنى آخر ، عادة ما يكونون مهتمين بممارسة الحب أكثر من ممارسة الجنس.

علاوة على الهالة المغرية التي ينبعثون منها دون أن يحاولوا ، فإن رجال برج العقرب معروفون بكونهم أحد أكثر العلامات الجنسية. لكن ربما ليس بالطريقة التي تفكر بها. يتوق رجال برج العقرب إلى العلاقة الحميمة الجسدية ، لذا فهم يزدهرون في علاقات ملتزمة حيث يمكن التعبير عن حياتهم الجنسية بشكل كامل. بمعنى آخر ، عادة ما يكونون مهتمين بممارسة الحب أكثر من ممارسة الجنس.

انتقامي وغير قادر على أن يغفر

هناك سبب لكون الاقتباس "ليس للجحيم غضب مثل العقرب المحتقر" شائعًا جدًا في المقالات الفلكية. هذه هي السمة السلبية التي يشتهر بها رجال برج العقرب. لكن قبل وصف ذلك ، إليك توضيح - رجال برج العقرب أناس ودودون وودودون للغاية ، طالما أنك لا تعبرهم. إذا أثبتت مصداقيتك ، فسيكون برج العقرب على استعداد للتضحية بحياته من أجلك. ومع ذلك ، لا ترتكب خطأ الوقوع في جانبه السيئ.





على عكس نظيرته الأنثوية ، التي قد تسامحك على حماقتك في عبورها ، نادرًا ما يغفر ذكر العقرب ، وحتى لو فعل ذلك ، فلن ينسى أبدًا إهانتك. في أحسن الأحوال ، قد لا تتمكن أبدًا من استعادة ثقته. في أسوأ الأحوال ، قد يذهب إلى أي حد لينتقم منه. كما تقول الكليشيهات ، يمكن أن يكون أفضل صديق لك أو أسوأ عدو لك.





سريع الغيرة وشديد الغيرة

هذه سمة أخرى شائعة جدًا لهذه العلامة ، خاصة في العلاقات الرومانسية. إذا لم يشعر رجل برج العقرب أنه يحظى باهتمامك الكامل أو يعتقد أن شخصًا آخر يلاحقك ، فستصبح الأمور قبيحة. في حين أنه مدروس وعقلاني للغاية في معظم الأوقات ، فهذه حالات لا يستطيع فيها الوصول إلى جانبه العقلاني. في الحالات القصوى ، قد تؤدي غيرته إلى أعمال انتقامية وتلاعب ، لذا احرص على عدم تعثر "تبديل الغيرة" هذا إذا كان ذلك ممكنًا على الإطلاق.









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