أحمد فهمي يدعم قرارات الأهلي الأخيرة بصورة له من قطاع الناشئين

وجه الفنان أحمد فهمي الدعم للنادي الأهلي ومشاركته في هاشتاج #جمهورك_معاك_يااهلي بصورة له من طفولته أثناء لعبه للأهلي.





ونشر أحمد فهمي عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة له من لعبه في ناشئين الاهلي وعلق قائلا "‏أنا وكريم أثناء اللعب في ناشئين النادي الأهلي ‎#جمهورك_معاك_يااهلي".





يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.



