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فن

أحمد فهمي يدعم قرارات الأهلي الأخيرة بصورة له من قطاع الناشئين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:57 ص
احمد فهمي
احمد فهمي
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مصطفى كرم
وجه الفنان أحمد فهمي الدعم للنادي الأهلي ومشاركته في هاشتاج #جمهورك_معاك_يااهلي بصورة له من طفولته أثناء لعبه للأهلي. 

ونشر أحمد فهمي عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة له من لعبه في ناشئين الاهلي وعلق قائلا "‏أنا وكريم  أثناء اللعب في ناشئين النادي الأهلي  ‎#جمهورك_معاك_يااهلي".

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية. 

مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".
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