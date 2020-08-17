AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. لحظة سقوط دراج إيطالي من فوق جسر مرتفع.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:37 ص
سقوط دراج
سقوط دراج
Advertisements
عزة عاطف
تحول سباق «جيرو دي لامبارديا» الإيطالي للدراجات الهوائية إلى كارثة بعدما سقط أحد المتسابقين عن جسر مرتفع.

انطلق المتسابقون بسرعة فائقة على الجسر عندما اصطدم البلجيكي «ريمكو إيفانيبويل» البالغ من العمر 20 عامًا بحافة الجسر فجأة.

مما نتج عنه سقوطه المفاجئ عن الجسر في حادث مروع، بعد مروره بمنعطف قاسي خلال السباق.

ولحسن حظ إيفانيبويل فقد كان السقوط عند بداية الجسر على ارتفاع بضعة أمتار عن الأرض، مما ساهم في نجاته.

انتقلت الإسعافات وفرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث تلقى المساعدات الطبية وأعلن الأطباء استقرار حالته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعادة بناء جسر فوق نهر كالا بعد انهياره بسبب الفيضانات في روسيا..فيديو

مصرع شخص وإصابة 20 في سقوط حافلة من أعلى جسر بـ بولندا

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يدافع عن رمضان صبحي ويوجه رسالة نارية للخطيب

لا يشترط أن يكون بعد الموت.. عبلة الكحلاوي توضح 14 صورة للقاء الله

حسام عاشور يصدم تركي ال الشيخ بقوة.. تعرف علي السبب.. فيديو

بشرى سارة حول علاج كورونا المصري

#اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب يتصدر تويتر.. ومغردون.. فخورين بيك

ارتفاع نسب الشفاء.. أستاذ الطب الوقائي يكشف آخر مستجدات فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوى تمكين ومشاكل زوجية.. جيران زوجة الهرم المقتولة فى الديب فريزر يروون آخر لحظات فى حياة المجنى عليها.. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. لحظة سقوط دراج إيطالي من فوق جسر مرتفع.. فيديو