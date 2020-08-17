شاهد.. لحظة سقوط دراج إيطالي من فوق جسر مرتفع.. فيديو





انطلق المتسابقون بسرعة فائقة على الجسر عندما اصطدم البلجيكي «ريمكو إيفانيبويل» البالغ من العمر 20 عامًا بحافة الجسر فجأة.





مما نتج عنه سقوطه المفاجئ عن الجسر في حادث مروع، بعد مروره بمنعطف قاسي خلال السباق.





ولحسن حظ إيفانيبويل فقد كان السقوط عند بداية الجسر على ارتفاع بضعة أمتار عن الأرض، مما ساهم في نجاته.





انتقلت الإسعافات وفرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث تلقى المساعدات الطبية وأعلن الأطباء استقرار حالته.





Je n’aime pas tweeter ces vidéos mais Remco se porte bien. pic.twitter.com/e42g6bLmgq — Jonnyuntel (@vieuxhipster) August 15, 2020

تحول سباق «جيرو دي لامبارديا» الإيطالي للدراجات الهوائية إلى كارثة بعدما سقط أحد المتسابقين عن جسر مرتفع.