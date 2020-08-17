اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب يتصدر تويتر.. ومغردون.. فخورين بيك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب الأهلي و الخطيب و الجمهور هو ده الرباط العائلي الحقيقي" و "‏‎#اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب شكرا ليك من قلوبنا.. احنا اللي بنقولك ألف شكر شكرا انك علمتنا أن الرياضة أخلاق.. وأن الحياة نفسها أخلاق وأن النجومية والنجاح نحصنهم بأخلاقنا مش بلسانا احنا كلنا محظوظين اننا عاصرناك وانت في نظرنا ونظر التاريخ والجميع أشرف وأنقى وأطهر من كل من أساء إليك ".









وعلق أخرون" ‏لهجته فى الكلام اخر مرة بتبين قد اى الضغوطات الى بيتعرض ليها وانه صامد ومكمل وكمان بيرد

#اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب " و" ‏فخورين بيك ونعتز بأنك رئيس أعظم نادي في الكون بيبو بيبو الله ياخطيب ‎#اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب ".













واضاف اخرون" ‏دوس ميهمكش .. اللي دماغه تلعب بيه بالسلامة يركب قطر ستة الا تلت ‎#اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب " و" ‏كامل الدعم للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في قراراته

كامل الدعم لمجلسنا الموقر في قراراته الصارمه تجاه بعض اللاعيبة المرتزقة ‎#اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب".



