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رياضة

موعد مباراة إنتر ميلان ضد شاختار في الدوري الأوروبي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:34 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
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إسراء أشرف
يلتقي إنتر ميلان الإيطالي، مع شاختار دونيتسك الأوكراني في دوسلدورف بألمانيا، اليوم، الاثنين، في الدور قبل نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.


موعد مباراة إنتر ميلان ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في الدوري الأوروبي:

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء، بين الفريقين في تمام التاسعة ليلًا، عل ملعب "إسبريت آرينا في ألمانيا".

وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق محمد بركات.

وتقام البطولة في 4 ملاعب بغرب ألمانيا،  بسبب جائحة كورونا، حيث تلعب مباريات ربع النهائي، والمربع الذهبي من مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، وتقام المباراة النهائية في كولونيا يوم 21 أغسطس الجاري.

وسيلتقي الفائز من مواجهة إنتر ميلان وشاختار، بإشبيلية الإسباني الذي أطاح بمانشستر يونايتد الإنجليزي أمس، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1.
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