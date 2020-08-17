موعد مباراة إنتر ميلان ضد شاختار في الدوري الأوروبي

يلتقي إنتر ميلان الإيطالي، مع شاختار دونيتسك الأوكراني في دوسلدورف بألمانيا، اليوم، الاثنين، في الدور قبل نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في الدوري الأوروبي:

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء، بين الفريقين في تمام التاسعة ليلًا، عل ملعب "إسبريت آرينا في ألمانيا".

وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق محمد بركات.

وتقام البطولة في 4 ملاعب بغرب ألمانيا، بسبب جائحة كورونا، حيث تلعب مباريات ربع النهائي، والمربع الذهبي من مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، وتقام المباراة النهائية في كولونيا يوم 21 أغسطس الجاري.



