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محافظات

زراعة القليوبية: تدريب مسئولى الجمعيات التعاونية لتفعيل كارت الفلاح الذكى

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:16 ص
مسئولى الجمعيات
مسئولى الجمعيات التعاونية
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إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لمسئولى الجمعيات التعاونية على استخدام أجهزة التابلت لتفعيل منظومة كارت الفلاح الذكي والتى تستمر على مدار أسبوع.

وأشار زايد الى أنه سوف يتم تخصيص يوم لكل إدارة زراعية كما سيتم إعادة التذكير بالبرنامج التدريبي يومي 25 و26 أغسطس الجارى، مضيفا أنه من المقرر أن يتم تفعيل منظومة كارت الفلاح الذكي الموسم الشتوى المقبل وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل على وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل.

وأوضح أنه تم تسليم 215 جهاز تابلت بالإضافة إلى 215 جهاز حساب النقاط و30 جهاز كمبيوتر لجميع مديري الإدارات الزراعية بمدن المحافظة للبدء في تطبيق منظومة الكارت الذكي لـ 57 ألف مزارع وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطبيق منظومة التحول الرقمي في جميع القطاعات الخدمية لضمان وصول الدعم الي مستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل علي وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل.

وتابع أن منظومة كارت الفلاح الذكي الخاص بحصر وميكنة الحيازات الزراعية هي إحدى نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتماما كبيرا وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات ومنها المجال الزراعي تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 .

مشيرا إلى أن منظومة كارت الفلاح يأتي لصالح المزارعين وهدفه القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا وحصولهم على حصة الأسمدة المقررة لهم.
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