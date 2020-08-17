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أخبار العالم

الموجة الثانية تداهم المملكة المتحدة.. توني بلير يحذر من خطورة إعادة فرض الإغلاق

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:19 ص
توني بلير
توني بلير
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على صالح
حذر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، اليوم الاثنين، من أنه لن يكون من الممكن فرض إغلاق آخر لفيروس كورونا على مستوى المملكة المتحدة حيث ادعى أن الوزراء أخطأوا في سياسة الحجر الصحي للسفر الحكومية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق إنه "ليس من المصداقية" أن تكرر الحكومة الإجراءات الصارمة الشاملة التي تم وضعها في مارس بسبب الضرر الاقتصادي الذي قد يسببه إغلاق آخر.

وأضاف أن البريطانيين يجب أن يتعلموا "التعايش مع المرض الفتاك" حتى يتوفر لقاح وأن برنامج الاختبار الشامل هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على تقدم البلاد.

واستهدف قواعد الحجر الصحي الحكومية لمدة 14 يومًا للأشخاص العائدين إلى المملكة المتحدة من البلدان التي يتزايد فيها فيروس كورونا ، حيث قال إن فترة العزلة الذاتية يمكن قطعها "بشكل كبير".

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ودعا بلير الوزراء البريطانيين إلى اتخاذ نهج أكثر "عقلانية" لحساب المخاطر وسط تزايد التكهنات بأن كرواتيا واليونان قد تنضمان قريبًا إلى إسبانيا وفرنسا على "القائمة الحمراء" للمملكة المتحدة.

وفي غضون ذلك ، أشار بلير أيضًا إلى أن الوزراء كانوا يعتمدون أكثر من اللازم على المسؤولين خلال الأزمة وأنهم بحاجة إلى إدراك "أين ينتهي العلم وتبدأ الأحكام".

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