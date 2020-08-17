بدء مهلة توفيق أوضاع وسائل الإعلام لمدة ٣ شهور

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، تطبيق أول أيام مهلة الـ3 شهور الإضافية التي أقرها الجمعة الماضية، لتوفيق أوضاع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى حددها القانون فى مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتى صدرت فى 16 / 2 / 2020، وانتهت أمس الأحد.





وخاطب المجلس كافة وسائل الإعلام لسرعة التقدم بأوراقهم لترخيص أو تقنين أوضاع مختلف الوسائل الإعلامية، مؤكدًا أن المجلس تلقى بالفعل عدة طلبات لتوفيق الأوضاع من جانب الوسائل الإعلامية المختلفة، فيما ينتظر ينتظر باقي الوسائل للتقدم.



