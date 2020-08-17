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فن

أسما شريف منير تكتب توكيل عام لرجالة مصر| اِعرف تفاصيل الحكاية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
كتبت أسما ابنة النجم شريف منير عبر صفحتها الشخصية على " فيسبوك"  "طلبا وتوكيلا عاما لكل رجال مصر، أنت حمايتي، خليكوا ضهرنا ابقوا سندنا، دافعوا عننا، جيبوا لنا حقنا، شرفنا هو عرضكم، إحنا كلنا أهل ربنا وصاكم علينا، متأذنيش، احميني".


أضافت: "طول عمرنا كمصريين معروف إن رجالتنا دمها حامي وولاد أصول وجدعان، خلي العالم يعرف إن دينا هو السلام هو التسامح وإن الرجالة المصرية مفيش أقوى منها في الأخلاق والنخوة والتدين، متبقاش مسلم في البطاقة خليك مسلم في افعالك، متخليناش نخاف منكم خليكوا رجالة نحترمها ونتسند عليها".


تابعت أسما: "أنتوا دلوقتي إخواتي وضهري وقوتي، وبطلب منكم إنكم تدافعوا عن أي ست وعني، أي حد يتعرض لي بأي كلمة أو فعل مش مسموح بيه في ديننا أو أنت مترضاهوش علي أختك أو أمك.. ادينا وعد قدام الناس وربنا وقول قبلت التوكيل".

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