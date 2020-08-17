ضبط ٢ طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالسيدة زينب

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مفرمة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب .





وبمداهمة المكان عثر على ٢ طن سلع غذائية (مفروم لحوم - دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



