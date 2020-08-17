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محافظات

تخصيص مليون جنيه لدعم زواج 100 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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ايمن رياض
خصصت جمعية الأورمان، مليون جنيه لدعم إتمام زواج (100) فتاة يتيمة بواقع 10 آلاف جنيه لكل فتاة مستفيدة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.

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وأشار شعبان إلى أن الأورمان وفى رصدها لمبلغ المليون جنيه لاتمام زفاف 100 فتاة يتيمة بمحافظة المنيا سوف تعمل بواقع اتمام زفاف 20 فتاة يتيمة شهريًا حتى نهاية 2020.

وأوضح شعبان أن المشروع الخيرى الإنسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات بجميع مراكز محافظة المنيا (أبوقرقاص – بني مزار – ديرمواس – سمالوط – العدوة – مطاى – مغاغة – ملوى – المنيا)، حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة، وأنه ونظرًا للظروف الحالية يتم تسليم الشيكات عن طريق مكتب المحافظ.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساعدت زواج (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.
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