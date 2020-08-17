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حوادث

حجم تعاملات 2 مليون جنيه.. ضبط صاحب مكتب تصدير يتاجر فى العملة بدمياط

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام ( مالك مكتب تصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط ) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة دمياط بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع ، كما تبين أن حجم تعاملاته من العملات الأجنبية خلال عامين طبقًا للفحص المستندى يعادل حوالى (2مليون جنية مصرى ) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
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