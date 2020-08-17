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محافظات

ضبط ٦ أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:49 م
اللحوم الغير صالحة
اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي
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محمد الصاحى
تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ٦ أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون ودبرويهات حيوانية غير صالحة للإستهلاك الأدمي داخل مفرمة وثلاجة حفظ لحوم بمنطقة إمبابة بحي شمال الجيزة وذلك قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي إستكمالآ للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين مؤكدًا علي إستمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديريه الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية علي الأسواق والمحال والمطاعم والمنشأت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة الي التصدي لأي مخالفه بكل حزم في إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

من جانبه أكد الدكتور أشرف أسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط ٦ أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة
ضبط ٦ أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة
ضبط ٦ أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة
ضبط ٦ أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة
ضبط ٦ أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة
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