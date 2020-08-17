نعوش عائمة على المياه.. المعديات النهرية بالقليوبية خطر يهدد حياة المواطنين

تجدها على بعد الانظار تسير داخل الرياح التوفيقى ونهر النيل يستقلها الشباب والأطفال واحيانا الحيوانات فى بعض الأوقات .. انها المعديات النهرية التى تحولت الى نعوش عائمة لنقل المواطنين علي ضفتي النيل بعدد من مراكز محافظة القليوبية







من ناحية اخرى اشتكى عدد من اهالى المحافظة خاصة فى القرى التى تستخدم المعديات فى النقل وقال محمد علام من قرية إمياى بمركز طوخ انه يضطر الى استقلال المعدية يوميا للذهاب الى عمله فى مدينة القناطر الخيرية من خلال موقف العبادلة مشيرا الى ان المعدية النهرية بالرياح التوفيقة تعتبر الوسيلة الوحيدة للعبور للاهالى للعبور والتنقل رغم انها من عشرات السنين وتفقد جميع وسائل الامان لانها تعمل من خلال جنزير حديدى ويمكن ان ينقطع فى اى وقت مما يعرض حياة المواطنين للخطر.



واضاف احمد ابراهيم ان المعديات النهرية تنتشر على القرى الواقعة على الرياح التوفيقى بمدن بنها وطوخ وكفر شكر والقناطر مؤكدا انها تحولت الى نعوش عائمة خاصة وان العشرات يستخدمها يوميا للركوب من اجل التنقل من قراهم واحيائهم للذهاب لأعمالهم وقضاء حوائجهم بسبب إفتقارها لأبسط قواعد الأمن والأمان وتهالكك عدد كبير منها.



وقال السيد عواد ان سكان المنطقة المقابلة لقرية كفر الجزار يستخدمون المعديات النهرية للعبور الى الجهة المقابلة للذهاب الى مجلس المدينة وانهاء جميع مصالحهم ، مؤكدا انهم يعتمدون على المعديات النيلية المتهالكة لأنها هى الوسيلة الوحيدة للتنقل.



وفي مركز كفر شكر كشف الاهالي عن وجود اكثر من 10 معديات تعمل في نطاق المركز تمثل خطرا علي الأهالي لإفتقارها لعوامل الأمن والأمان مطالبين بوجود رقابة صارمة عليها وإلغاء المعدية الموجودة علي الرياح التوفيقي لخدمة طلبة المدارس بجانب عدد كبير من اهالي المنطقة.



والأمر لايختلف في شبرا الخيمة حيث يعاني الاهالي المستخدمين لمعدية دمنهور شبرا بحي غرب التي تقوم بنقلهم من شبرا الخيمة الي جزيرة الوراق من تهالك المعديات بالمنطقة وعدم إجراء الصيانة الدورية لها.



واكدت دعاء محمد موظفة باننا نعانى الأمرين وخاصة كبار السن والمرضى الذين يضطرون لإستقلال المعديات لعبور الرياح التوفيقى من الضفة الأخرى التى تقع فى منطقة عزبة الزراعة بعد إن تم إغلاق الطريق المؤدى لها ولطريق القناطر الخيرية بسبب أعمال الإنشاءات فى كوبريى الرياح التوفيقى.



من جانبه أعلن أكد مصدر مسئول بمحافظة القليوبية عن وجود عدد كبير من المعديات النهرية بمناطق بنها وكفر شكر وطوخ والقناطر وشبرا الخيمة مشيرا الى انه تم تكليف الأجهزة المعنية بالمحافظة والمسطحات المائية والري بحصر شامل بكافة المراكب النيلية وسط النيل بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من سلامة التراخيص ووسائل الأمن والأمان وتحرير محاضر للمخالفين فورا مع إجراء عمليات التفتيش الدوري للتأكد من إلتزام المراسي واللنشات والمراكب بشروط التراخيص للحفاظ على حياة المواطنين.



المعديات النهرية تعمل طوال اليوم وبدون اى ضوابط او معايير للامن والامان حيث ان بعضها متهاك مما ينذر بوقوع كوارث يومية بسبب غرق بعضها سوء حالتها او الحمولة الزائدة.