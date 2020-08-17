قناوي يعلن خطته للمرحلة الثانية من معسكر المنيا

قال شديد قناوي المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا، إن معسكر الإعداد الداخلي والذي انطلق منذ يوم الخميس الماضي بفرع النادي بالمنيا الجديدة، يسير بشكل جيد، وجميع اللاعبين ملتزمين من خلال التدريبات التي تجرى على فترتين في السادسة صباحًا، والسادسة مساء، لرفع معدلات اللياقة البدنية.





وأشار قناوي ، إلى أنه بدءً من غدا الثلاثاء وحتى الخميس سيتم التدريب على الرمال بالجبل، على أن يحصل لاعبو الفريق على إجازة يوم الجمعة.





وأضاف أنه سوف يتم التجمع مرة أخرى يوم السبت القادم ويستكمل المعسكر يوم الأحد والاثنين والثلاثاء بالتدريب على فترتين، ثم الأربعاء والخميس والجمعة تدريب على فترة واحدة.