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محافظ الغربية يستعرض الإنجازات بالمحافظة خلال زيارة عدد من الوزراء..فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:14 م
محافظة الغربية
محافظة الغربية
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ريهام فيكتور
عرض دكتور طارق رحمي ، محافظة الغربية شرحا مفصلا لعدد من المشروعات المرشحة للافتتاح الرئاسي ،  موضحًا أهم الإنجازات التي تجرى في الفترة الحالية عبر أرض المحافظة.

وأضاف محافظة الغربية ، من خلال المؤتمر الصحفى اليوم ، أن أهم إنجازات المحافظة هي وضع استراتيجية لتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي وتنمية وتحسين البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن أجهزة المحافظة قامت بتركيز على التنمية البشرية وبناء الإنسان وذلك من خلال تدريب العاملين وتوعية المواطنين.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قاموا بتفقد أعمال المنطقة اللوجستية بطنطا، كما سيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية- اللوجستية.
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