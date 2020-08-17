محافظ الغربية يستعرض الإنجازات بالمحافظة خلال زيارة عدد من الوزراء..فيديو

عرض دكتور طارق رحمي ، محافظة الغربية شرحا مفصلا لعدد من المشروعات المرشحة للافتتاح الرئاسي ، موضحًا أهم الإنجازات التي تجرى في الفترة الحالية عبر أرض المحافظة.





وأضاف محافظة الغربية ، من خلال المؤتمر الصحفى اليوم ، أن أهم إنجازات المحافظة هي وضع استراتيجية لتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي وتنمية وتحسين البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأشار محافظ الغربية ، إلى أن أجهزة المحافظة قامت بتركيز على التنمية البشرية وبناء الإنسان وذلك من خلال تدريب العاملين وتوعية المواطنين.



