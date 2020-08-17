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محافظات

السكرتير المساعد بسوهاج يتابع تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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خالد رياض
 تفقد مدحت القاضي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، في جولة ميدانية المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز البلينا والمنشاة وجرجا.

، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين والإطمئنان على تقديم الخدمات بشكل مناسب.

رافق السكرتير المساعد خلال جولته كلا من لطفي محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعلى يوسف ابو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا.

ووجه " القاضي " بضرورة عقد اجتماع مع رؤساء القرى ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية ونواب رؤساء المراكز المكلفون بملف تصالحات مخالفات البناء، وتدريبهم على إستلام الطلبات وتجهيز الملفات في القرية، لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية ومنع التكدسات؛ ليصبح التقديم في المركز التكنولوجي قاصر على حافظة التوريد فقط مما يسرع من أداء العمل.


وأكد السكرتير المساعد على ضرورة تقديم الخدمات بشكل مميز والتيسير على المواطنين، وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ووجود مسافات كافية بين المواطنين خلال تقديم طلباتهم، والحرص على التهوية الجيدة والتطهير المستمر حرصا على سلامة الموظفين والمواطنين.

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