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أخبار العالم

الصين تحث كندا مجددا على الإفراج الفوري عن المديرة التنفيذية لـ هواوي والسماح بعودتها

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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ا ش ا
حثت الصين مجددا كندا على التعامل مع الموقف الصيني بجدية، وإطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا "منغ وان تشو" على الفور، والسماح لها بالعودة إلى الصين بأمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن موقف الصين من مسألة "منغ وان تشو" ثابت وواضح. 

وأظهرت الأدلة ذات الصلة التي تم الكشف عنها حتى الآن بشكل كامل أن الولايات المتحدة وكندا أساءتا استخدام المعاهدة الثنائية لتسليم المجرمين، وانتهكتا بصورة خطيرة الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين".

وأضاف جيان أن الحكومة الصينية ثابتة في تصميمها على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها ومؤسساتها، وأنها تدعم في الوقت نفسه الشركات والأفراد المعنيين للحصول على حماية قانونية لحماية حقوقهم".
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