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تعليم

دراسة إنشاء جامعة أهلية وكلية للزراعة بمحافظة السويس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:29 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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حسن غنيمة
استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم بمكتبه الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس بحضوراللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة لمناقشة دراسة انشاء كلية للزراعة في اطار استكمال كليات جامعة السويس لخدمة ابناء المحافظة في العديد من المجالات العلمية.

 كما تم مناقشة انشاء جامعة أهلية بمحافظة السويس لاستيعاب أعداد أخري من طلاب وطالبات ومنح فرص جديدة لابناء السويس في تخصصات علمية اخري لاستكمال تعليمهم الجامعي بالسويس بدلا  من مشقة السفر والاغتراب  

  حيث أكد صقر علي رئيس الجامعة علي اننا مع اي تطوير وانجاز مشروعات دراسية لخدمة السويس .
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