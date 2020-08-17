محافظ الشرقية ورئيس شركة مياه الشرب يحتفلان بنجاح منصة التدريب الإلكتروني

أكد المحافظ أنه يأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للارتقاء بمستوى العاملين وصقل مهاراتهم العملية وإكسابهم الخبارات اللازمة للنهوض بمستوى أدائهم في العمل.





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أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى من خلال خطتها الإستراتيجية إلى تفعيل أكبر للشراكات التدريبية مع الهيئات والشركات المختلفة في شتي المجالات وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى للعاملين بالمحافظة من البرامج التدربية الجديدة والمفعله طبقًا لأحدث النظم التدريبية الإلكترونية والمتضمنة لمواد علمية وعملية من شأنها الارتقاء بمستوى المتدربين.





ومن جانبه أشار اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية إلى أن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي للمعلومات ومن ثم تطوير العنصر البشري باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة ومن هنا كان للشركة الريادة في تفعيل منصة التدريب الإلكتروني وانطلاق أول برنامج تدريبي إلكتروني لمجال السلامة والصحة المهنية والذي يتم من خلال:





تلقي الموظف التدريب من مكانه، فضلًا عن كونه تدريب إلكتروني تفاعلي ومزود بالتمارين والاختبارات ويحصل الموظف بموجبه علي شهادة ووسام الشركة الإلكتروني والذي شرفت الشركة من خلال انفرادها باطلاق منصة التدريب الإلكتروني بتدريب (47) من العاملين بمحافظة الشرقية.







كما أشادت الدكتورة ناهد مصطفي المدرب الدولي المعتمد ومستشار التخطيط الإستراتيجي لتنمية الموارد البشرية بالخدمة التدريبية المقدمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتبنيها لأحدث الطرق التدريبية وإطلاقها منصة التدريب الإلكتروني والقائم علي أسس تدريبية سليمة والتي تم من خلالها تحويل الدورات التدريبية من شكلها التقليدي إلى شكلها الإلكتروني التفاعلي.





وأوضحت الدكتورة ناهد مصطفي أن منصة التدريب الإلكتروني التي أطلقتها الشركة مزودة بـ (تسجيل وحجز إلكتروني للدورات ـ مكتبة إلكترونية تضم المواد التدريبية.







وإتاحة التعليم الذاتي للمتدرب وتوفير بنك أسئلة للمواد التدريبية- وتطبيق موبايل (mobile learning) والذي يتيح للمتدرب متابعة الدورات التدريبية ـ تقويم دراسي يوضح مواعيد الدورات ـ مؤشر خاص لكل متدرب يوضح نسبة إجتيازة للدورة التدريبية ـ خدمة (live chat) والذى يتيح إرسال الرسائل النصية للمحاضر والمسجلين في نفس الدورة.





يذكر أن مشروعا تقدمت به المهندسة ماسى يحيى الشربينى لعمل منصة تدريب إلكترونية لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالشرقيه وتم دراسة المشروع والموافقة عليه.. حيث تضم المنصة (كورسات تدريبية -مكتبة إلكترونية – إختبار إلكترونى – شهادة ووسام إلكترونى).





ومن جانبهم عبر المتدربون الحاصلون على دوره السلامة والصحة المهنية عبر منصة التدريب الإلكتروني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي عن سعادتهم باجتياز الدوره والتي تضمنت ماده علميه تدريبيه عن (مقدمة عن السلامة والصحة المهنية –المخاطر الكهربائية- الغازات المضغوطة –الأماكن المغلقة-أعمال الحفر-الحماية من إثر السقوط- أعمال اللحام والقطع-مهمات الوقاية-الحماية بالأوناش- ماده علمية- مواد إثرائية- اختبار الكتروني – شهادة معتمدة –الحصول على وسام الشركة الالكتروني).





شهدت الاحتفاليه تكريما تقدم به محافظ الشرقيه للواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى تقديرا لمجهوداته للارتقاء بالخدمات المقدمة بالمحافظه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك في مجال التدريب.