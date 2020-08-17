نتنياهو لـ سكاي نيوز: السلام عليكم.. هناك تحول في مواقف الدول العربية من إسرائيل

استضافت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأول مرة على شاشتها.





وتأتي هذه المقابلة بعد الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.





وقال بنيامين نتنياهو في بداية حديثه: "السلام عليكم"، مضيفا أن الاتفاق مع الإمارات يكتسب أهميته من كون الإمارات بطلة في ريادة الأعمال.





وأكد نتنياهو أن الاتفاقية مع الإمارات ستستهم في إرساء السلام، لافتا إلى أن كثيرين في العالم العربي يدعمون هذه الخطوة.





وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تطور الإمارات في قطاعات كثيرة سيدعم التعاون المشترك، ونحن ندفع بالسلام إلى الأمام بهذه الاتفاقية.





وشدد نتنياهو على أن هناك تحول كبير في مواقف الدول العربية من إسرائيل، وقال: "توسيع دائرة السلام هي أولويتنا في الوقت الحالي"





كان وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أجرى حوارا صحفيا مع موقع "والا" الإسرائيلي، هو الأول من نوعه للوزير مع الإعلام الإسرائيلي.





ووقعت شركتان إسرائيليتان مع نظيرتهما من الإمارات اتفاقات تجارية في أعقاب الإعلام عن اتفاق مباشرة العلاقات الدبلوماسية.





وكان رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصف الاتفاق بأنه يوم تاريخي، مشيرا إلى أنه يؤرخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.