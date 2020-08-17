استمرار اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم

تابع الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم استمرار اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية وذلك بمركز الأنشطة الطلابية.





بحضور الدكتور محمود البشيهي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور معتز علي حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة









صرح الدكتور حمدى نورالدين عميد الكلية أنه تم اختبار 950 طالب وطالبة حتى الآن من إجمالى أعداد الطلاب المسجلين على الموقع الالكترونى البالغ عددهم 1300 طالب وطالبة.









مضيفا باستمرار التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 على أن تنتهى الاختبارات يوم السبت الموافق 22/8/2020 لمهارات بدنية ورياضية وقياسات الطول والوزن والقوام بالإضافة إلى كشف الهيئة .



