رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: ثلث المصريين يعملون في قطاع التجارة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ان البنية التحتية لقطاع التجارة في مصر كان ينقصه الكثير، موضحا أن المخازن الاستراتيجية في السابق كانت محصورة في القاهرة والاسكندرية.





وأضاف عشماوي، خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «عزة مصطفي»، ان تم عمل دراسة لمعرفة احتياجات المحافظات من مخازن وسلع، موضحا أنه منذ 3 سنوات يتم التعاون مع المستثمرين للعمل في توفير اللازم في الأسواق.





وأشار عشماوي، أن دور الجهاز تنمية التجارة في مصر، وهناك 8 محافظات يتم العمل بها على قدم وساق ولزيادة حجم التنمية وتشجيع القطاع الخاص.





وأكد عشماوي، أن المحافظات التي بها العمل يتم العمل على إقامة مناطق لوجستية وتجارية، منوها أنه سيتم توفير العديد وظائف العمل .



