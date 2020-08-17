AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: ثلث المصريين يعملون في قطاع التجارة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:05 م
الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ان البنية التحتية لقطاع التجارة في مصر كان ينقصه الكثير، موضحا أن المخازن الاستراتيجية في السابق كانت محصورة في القاهرة والاسكندرية.

وأضاف عشماوي، خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «عزة مصطفي»، ان تم عمل دراسة لمعرفة احتياجات المحافظات من مخازن وسلع، موضحا أنه منذ 3 سنوات يتم التعاون مع المستثمرين للعمل في توفير اللازم في الأسواق.

وأشار عشماوي، أن دور الجهاز تنمية التجارة في مصر، وهناك 8 محافظات يتم العمل بها على قدم وساق ولزيادة حجم التنمية وتشجيع القطاع الخاص.

وأكد عشماوي، أن المحافظات التي بها العمل يتم العمل على إقامة مناطق لوجستية وتجارية، منوها أنه سيتم توفير العديد وظائف العمل .

ونوه عشماوي، أن ثلث المصريين يعملون في قطاع التجارة، لأنه ثاني أكبر قطاع في مصر؛ وعن المنطقة اللوجستية التي تم افتتاحها اليوم في طنطا قال أنها تضم 12 نشاط تجاري وتوفر 50 ألف فرصة عمل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التجارة الداخلية.. وإنشاء مناطق لوجيستية بتغطية 40% من المحافظات

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: مصر لم يكن بها بنية تحتية أو أماكن تخزين للتجارة.. فيديو

وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا

توفر 50 ألف فرصة عمل.. التموين: 6 مليارات جنيه قيمة استثمارات المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا

وزير التموين يفتتح النادى الاجتماعى بالمنطقة التجارية بطنطا

وزير التموين: المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا باستثمارات 6 مليارات جنيه وتوفر 50 الف فرصة عمل.. إبراهيم عشماوي: جار إنشاء 18 مشروعا ومناطق تجارية فى 11 محافظة

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يشهد عقد قران ابنة صديقه الراحل

بعد حزنه على حفناوي منذ أسبوع.. وفاة الشاب أحمد طارق مؤسس "ق جاليري" |صور

جنون الذهب يتواصل.. ارتفاع رهيب في سعر جرام المعدن الأصفر

التموين تكشف.. حصة المواطن من الخبز بعد تقليص وزنه 20 جراما

400 كيلومتر للشحنة الواحدة.. تفاصيل إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية في مصر

ميلانيا ترفض الإمساك بيد ترامب وتفضل درابزين الطائرة| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير والشعر الكيرلي.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة ناعمة

لعشاق القطط والكلاب.. 5 أطعمة تؤذي الحيوانات الأليفة

سعر و مواصفات سيارة رينو سانديرو 2021 ..صور