طهارة الكلب.. الأزهر يكشف آراء الفقهاء في تربيته ونجاسته.. ويؤكد: يجب غسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه.. فيديو

الأزهر: يجب غسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب

هل الكلب نجس ولماذا رأى المالكية طهارته؟

ماذا أفعل إذا أصاب لعاب الكلب ملابسي؟

وتابع: نضرب مثالا بامرأة تغسل لطفلها فلمس يديها بعض من بول الطفل أو الغائط، فهنا البول ليس ناقض الوضوء وإنما يزال فقط، وإنما ينقض الوضوء بخروج البول أو الغائط من جسد الإنسان وهنا يجب عليه إعادة الوضوء، أما النجاسة حكمها وجوب الإزالة فقط ولا علاقة بوجودها بانتقاض الوضوء.

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن استخدام الكلب للحراسة والصيد، جائز ولا حرج فيه.





وأضاف سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف، على فيس بوك، أن اقتناء الكلب للتربية أو اللعب، فلا يوجد أحد من العلماء أفتى بجواز ذلك.





وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في طهارة الكلب ونجاسته، فجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة يرون أنه نجس كلية لعابه وشعره، أما عامة الحنفية، قالوا بأن الكلب طاهر إلا أن لعابه ومرطباته نجسة، أما المالكية فقالوا بطهارة الكلب.





وأشار إلى أن من ولغ الكلب في إنائه فعليه أن يطهره سبعا، كما ورد في الحديث الشريف "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب" وهذا التطهير لا خلاف عليها بين العلماء.



