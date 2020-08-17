صاحبة أشهر برنامج توك شو ثقافي.. ما لا تعرفه عن الإعلامية قصواء الخلالي

احتفلت الإعلامية قصواء الخلالي، وفريق برنامجها "المساء مع قصواء" الذي يعرض على قناة Ten بعيد ميلادها، الذي يوافق ١٧ أغسطس.





وتقدم الإعلامية قصواء الخلالي، برنامج "المساء مع قصواء" أول برنامج توك شو ثقافي من نوعه، يهتم بكل القضايا الثقافية، ويصحب المشاهد في جولة مع أبرز الكتب العربية والعالمية.





ويقدم موقع "صدى البلد"، لقراءة ١٥ معلومة عن الإعلامية قصواء الخلالي في عيد ميلادها.





١ - عملت مذيعة ومراسلة لعدد من المحطات العربية والمحلية وقارئة نشرة سياسية ومقدمة برامج قصيرة.





٢ - التحقت بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري بعد نجاحها في الاختبارات بتفوق وتم الاحتفاء بها كأول إعلامية من بدو محافظة مطروح تلتحق بالتلفزيون المصري.





٣ - قدمت نشرات الأخبار الرئيسية مثل التاسعة وأحداث ٢٤ ساعة، وبرامج سياسية وإخبارية متعددة على شاشة ماسبيرو.





٤ - قدمت التوك شو الصباحي الشهير "صباح الخير يا مصر" لسنوات ثم تلاها مجموعة برامج أخرى.





٥ - قدمت التوك شو السياسي المسائي اليومي "على اسم مصر" على شاشة التلفزيون المصري لمدة عامين.





٦ - عملت مذيعة لإعلام رئاسة الجمهورية بالتلفزيون المصري، ونقلت أحداث مهمة للدولة.





٧ - قدمت تغطيات إخبارية وحوارية سياسية للأحداث الجارية والزيارات الرئاسية الرسمية لمصر مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





٨- قدمت التوك شو الصباحي الشهير "صباح دريم" على قناة دريم يوميا، وقدمت تحقيقات تلفزيونية أثارت ضجة.

٩ - اهتمت بالبرامج الثقافية، وقدمت برامج إذاعية كان أشهرها (قهوة المثقفين) على راديو مصر حصلت به على عدة جوائز.





١٠ - قدمت برنامج (أحاديث الفتنة) وكان مثير للجدل حيث استضافت فيه الدكتور أحمد عمر هاشم لتصحيح الأحاديث المغلوطة والمكذوبة المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت رئيس تحريره.





١١ - كتبت مقال يومي وأسبوعي في عدد من الصحف المصرية والعربية والمجلات، مثل نصف الدنيا، الجمهورية، الدستور، اليوم السابع، البيان، وتكتب حاليًا في جريدة المصري اليوم، ولها مقالات تسببت في إثارة الجدل، في الشأن السياسي والثقافي.





١٢ - عملت كمحاضر في الإعلام الأمني بأكاديمية الشرطة المصرية والإعلام السياسي في عدد من الجامعات، ومدربة للإعلام في مؤسسات مختلفة.





١٣ - قدمت عدد من المؤتمرات المحلية مثل مؤتمر الشباب، والعربية الثقافية، والمؤتمرات الدولية مثل موسوعة جينيس.





١٤ - تقدم حاليًا التوك شو الثقافي الأول من نوعه (المساء مع قصواء) والذي حقق نجاح كبير لاهتمامه بالكتب والشأن الثقافي ونقاش المثقفين وأساتذة الجامعات، وترأس الخلالي تحريره.





١٥ - كتبت مجموعات قصصية ونشرت أولى رواياتها (عذراء المونتسيرات) منذ فترة وأعلنت منذ أيام عن صدور كتاب آخر قريبا.