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رياضة

ميدو: علي معلول يمثل 40% من قوة النادي الأهلي الهجومية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:35 ص
علي معلول
علي معلول
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محمد رشاد
أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يمثل 40% من القوة الهجومية الخاصة بفريق الأهلي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "معلول يمثل 40% من قوة الأهلي الهجومية وفايلر يعتمد عليه بشكل كبير".

أضاف: "أي فريق سينجح في إيقاف معلول سيجعل الأهلي يعاني كثيرا على المستوى الهجومي".

واختتم حديثه قائلا: "الأهلي يواجه أزمة دفاعية على مستوى التغطية الدفاعية للجناحين وكذلك قلبي الدفاع والأهلي سيعاني كثيرا من ذلك في مواجهة الفرق الكبرى".
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