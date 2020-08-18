ميدو: علي معلول يمثل 40% من قوة النادي الأهلي الهجومية

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يمثل 40% من القوة الهجومية الخاصة بفريق الأهلي.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "معلول يمثل 40% من قوة الأهلي الهجومية وفايلر يعتمد عليه بشكل كبير".





أضاف: "أي فريق سينجح في إيقاف معلول سيجعل الأهلي يعاني كثيرا على المستوى الهجومي".





واختتم حديثه قائلا: "الأهلي يواجه أزمة دفاعية على مستوى التغطية الدفاعية للجناحين وكذلك قلبي الدفاع والأهلي سيعاني كثيرا من ذلك في مواجهة الفرق الكبرى".