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تكنولوجيا

ببطارية 4000 مللى أمبير وسعر مناسب.. أوبو تطلق هاتف Reno 4 Pro Artist

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:01 ص
أوبو تطلق هاتف Reno
أوبو تطلق هاتف Reno 4 Pro Artist
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ندى على
أطلقت شركة أوبو الصينية Oppo ، هاتف Reno 4 Pro Artist ، رسميا ، وهو عبارة عن إصدار محدود لهاتف Reno 4 Pro ، حيث كانت قد أعلنت عن هاتفى Reno 4 وReno 4 Pro في شهر يونيو الماضى. 

وبحسب موقع Gizmochina  التقنى الصينى فإن هاتف Reno 4 Pro Artist يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع AMOLED ، وبجودة +full-HD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز.


ويحتوى هاتف Reno 4 Pro Artist بكاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية 48 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بعدسة واسعة 12 ميجا بيكسل، والثالثة كاميرا من نوع telephoto، ب 13 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى 32 ميجا بيكسل . 

ويأتى معالج هاتف Reno 4 Pro Artist بمعالج من نوع Snapdragon 765G SoC ، ويختلف هاتف Reno 4 Pro Artist عن هاتف Reno 4 Pro في أنه يأتى بنسخة 256/ 12 للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية، مع نظام تشغيل Android 10 . 

ويتميز هاتف Reno 4 Pro Artist ببطارية سعة  4000 مللى أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع ب65 واط ، والتى يدعمها شاحن  SuperVOOC 2.0 charger . 

ويبلغ سعر هاتف Reno 4 Pro Artis حوالى 620 دولار أى مايعادل 875 . 9  آلاف جنيه مصرى. 
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