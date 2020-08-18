ببطارية 4000 مللى أمبير وسعر مناسب.. أوبو تطلق هاتف Reno 4 Pro Artist

أطلقت شركة أوبو الصينية Oppo ، هاتف Reno 4 Pro Artist ، رسميا ، وهو عبارة عن إصدار محدود لهاتف Reno 4 Pro ، حيث كانت قد أعلنت عن هاتفى Reno 4 وReno 4 Pro في شهر يونيو الماضى.





وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن هاتف Reno 4 Pro Artist يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع AMOLED ، وبجودة +full-HD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز.









ويحتوى هاتف Reno 4 Pro Artist بكاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية 48 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بعدسة واسعة 12 ميجا بيكسل، والثالثة كاميرا من نوع telephoto، ب 13 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى 32 ميجا بيكسل .





ويأتى معالج هاتف Reno 4 Pro Artist بمعالج من نوع Snapdragon 765G SoC ، ويختلف هاتف Reno 4 Pro Artist عن هاتف Reno 4 Pro في أنه يأتى بنسخة 256/ 12 للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية، مع نظام تشغيل Android 10 .





ويتميز هاتف Reno 4 Pro Artist ببطارية سعة 4000 مللى أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع ب65 واط ، والتى يدعمها شاحن SuperVOOC 2.0 charger .



