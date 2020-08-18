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رياضة

محمد عبد الجليل: الأندية المصرية مقصرة في تكريم أساطيرها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:59 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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محمد رشاد
أكد محمد عبد الجليل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق أن وجود أي لاعب في الأهلي أو الزمالك يعتبر حماية له فى شئون عديدة داخل الوسط الرياضي .

وقال عبد الجليل في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق على شاشة قناة النهار:"الأهلي والزمالك بيحموا أي حد، والشخص اللي يسيب أحد الفريقين دول وينجح مع أي فريق بره، فـ هو ده النجاح الحقيقي".

وختم حديثه قائلا: "الأندية المصرية مُقصرة بعض الشئ في تكريم أساطيرها، وحسام عاشور أخفق في نهاية مشواره مع الأهلي بتلك الصورة".

ورفض الأهلي تجديد عقد حسام عاشور بناء على وجهة نظر فنية من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
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